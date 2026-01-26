Trevisani non ha dubbi: "Il Milan gioca davvero male"
Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato quste parole sul Milan che ieri sera ha pareggiato 1-1 sul campo della Roma: "Nessuno può dire che il Milan non stia rendendo più dell'anno scorso, sta facendo meglio sotto tutti i punti di vista, di coesione, di compattezza, di rendimento individuale, però gioca davvero male. E' un fatto oggettivo, il Milan gioca male, non si può dire diversamente.
Il Milan prende tanti tiri, ma Maignan è un mostro, è davvero una cosa impressionante. L'ingresso di Fullkrug? Fullkrug è entrato bene anche contro la Roma. E' sembrato quello più vivo dei quattro attaccanti rossoneri, Pulisic è entrato male, Nkunku e Leao hanno fatto male".
Questo il tabellino di Roma-Milan 1-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
ROMA-MILAN 1-1
Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)
LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como
Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)
Recupero: 1' 1T, 4' 2T
