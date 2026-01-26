Mancano solo le ultime formalità per il passaggio di Daniel Maldini in prestito dall'Atalanta alla Lazio

(ANSA) - BERGAMO, 26 GEN - Mancano solo le ultime formalità e l'annuncio per il passaggio di Daniel Maldini in prestito dall'Atalanta alla Lazio. Non è infatti prevista la presenza dell'attaccante milanese classe 2001 domattina a Zingonia alla vigilia del match di Champions League con l'Union Saint-Gilloise. Le cifre sono di 1 milione e mezzo di prestito oneroso fino al termine della stagione e 13,5 a saldo, con la formula del diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Maldini, arrivato in nerazzurro nella sessione di mercato invernale del 2025, con l'Atalanta ha segnato 3 gol nel finale del 2024-2025 al Genoa e con la doppietta al Parma. 22 le presenze complessive, di cui la metà nella corrente annata. (ANSA).