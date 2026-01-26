Nella percezione di Allegri, sembrava dopo lo 0-1 che fosse più facile per il Milan fare il 2-0 piuttosto che la Rom8 il pari

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "E' stato bravo Maignan a tenerci in piedi nel primo tempo, nella ripresa invece noi abbiamo fatto meglio, anche tecnicamente, perché loro sono calati. Poi l'episodio del rigore, che può succedere, ci ha penalizzato. Ma l'uno a uno oggi a Roma è un risultato importante, perché ci permette di tenere lontane Napoli e Roma per l'obiettivo finale". Lo ha detto Massimiliano Allegri a Dazn dopo il pari contro la Roma. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, forse anche per la pressione loro - ha rimarcato il tecnico rossonero -. Nella ripresa sembrava poi fosse più facile per noi fare il 2-0 piuttosto che loro il pari". (ANSA).