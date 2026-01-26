Roma, lesione muscolare per Koné: stop di almeno un mese
(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Altra tegola in casa Roma, per Manu Koné, uscito nella ripresa della gara con il Milan, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipe femorale della coscia destra. Per il calciatore della Roma si parla di almeno un mese di stop. (ANSA).
