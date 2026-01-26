MN - Oukidja (Ex Algeria) su Bennacer: "Senza infortuni sarebbe ancora al Milan o in un altro top club"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il portiere algerino Alexandre Oukidja tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Leggenda della Ligue 1, con il portiere algerino abbiamo parlato di Mike Maignan e del declino senza fine di Ismaël Bennacer, ex compagno in nazionale. Questo un estratto delle sue dichiarazioni proprio sull''ex centrocampista rossonero Bennacer:

Forse è esagerato parlare di declino inesorabile. Ma cosa è successo a Ismaël Bennacer con il quale lei ha vinto la Coppa d'Africa nel 2019? Se giochi in Croazia a 28 anni dopo che ti voleva mezza Europa e sei finito nel dimenticatoio qualcosa dev'essere successo Alexandre...

"Isma è esploso alla Coppa d'Africa 2019, fu la svolta della sua carriera. Da lì in poi è cresciuto sempre di più come calciatore fino a farsi prendere dal Milan. Siamo amici e il suo problema sono stati gli infortuni... e per un giocatore molto dinamico che in campo dà tutto non è il massimo. Senza tutti questi infortuni oggi sarebbe ancora al Milan o in un altro top club. Il destino ha voluto così. Aveva solo una via d'uscita, quella di Zagabria. In Croazia sta fiorendo e nonostante tutto per me rimane un grande giocatore. Sappiamo tutti però che quando un centrocampista supera i 30-33 anni tutto diventa più complicato. Però se hai giocato nell'Empoli, nel Milan e nel Marsiglia significa che è stata una bella carriera".