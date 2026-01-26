Bianchin: "De Winter, appena prima di Natale, veniva brutalizzato da Hojlund e consegnava la finale di Supercoppa al Napoli. Ora autografa Roma-Milan"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Roma-Milan: "Se siete giù nella vita, sorridete: tutto cambia in fretta. Lorenzo Pellegrini ad agosto sentiva il suo allenatore, Gasperini, dire al mondo che gli avrebbe tolto la fascia da capitano: “E se troverà una soluzione adeguata, andrà via”. Koni De Winter, appena prima di Natale, veniva brutalizzato da Hojlund e consegnava la finale di Supercoppa al Napoli. Guardateli oggi: sono gli autografi sui gol di Roma-Milan 1-1, un partitone scudetto che tiene tutto insieme. La grande capacità della Roma di dominare e creare occasioni, la resistenza d’acciaio del Milan, la buona stella che protegge Allegri, la convinzione che queste due squadre tra sette mesi giocheranno la Champions. La Roma ha giocato decisamente meglio ma, nella separazione di vincitori e vinti, non dimenticate l’Inter, che ha un sorriso largo così: ha 5 punti sul Milan, 9 su Roma e Napoli, 10 sulla Juve, che pare l’unica più in forma di lei. Se non è una fuga, diciamo che è una corsa in avanti.

I gol sono arrivati entrambi nel secondo tempo. Il Milan è andato in vantaggio al 17’ con un classico della casa: il colpo da killer alla seconda occasione. Angolo da sinistra, Modric scambia con Bartesaghi e crossa con l’effetto verso l’area, dove c’è un assembramento da discoteca. Tra tutti, due sono sul pallone: Wesley e De Winter, che salta da principe, vince il duello e schiaccia in porta. La Roma ha pareggiato al 29’ su rigore. Cross da sinistra di Wesley, Celik dall’altra parte aggancia sulla linea e ributta in mezzo, trovando il braccio largo di un Bartesaghi un po’ leggero, non in controllo del proprio corpo. Pellegrini ha calciato bene, incrociando forte col destro, appena oltre il guanto di Maignan".