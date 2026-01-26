Serie A, Verona-Udinese 1-3 chiude la giornata: la classifica aggiornata

di Manuel Del Vecchio

L'Udinese vince in casa del Verona con un netto 1-3 e fa affondare ancora di più gli scaligeri, sempre più ultimi a pari punti con il Pisa. Di seguito la classifica aggiornata al termine del 22esimo turno di Serie A: Milan secondo a +5 dal quinto posto dopo il pareggio dell'Olimpico di domenica.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14