Pasotto: "In attesa che arrivi un giorno in cui il Milan deciderà di non consegnare un tempo agli avversari, il pari di Roma soddisfa"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle parole di Allegri dopo Roma-Milan: "In attesa che arrivi un giorno in cui il Milan deciderà di non consegnare un tempo agli avversari, Massimiliano Allegri torna nuovamente a casa con un pareggio che, in base alle sue parole di questi mesi, è immaginabile lo soddisfi: Max non ha mai voluto parlare di scudetto, ma sempre e soltanto di piazzamento Champions. Ebbene, ora per il titolo inizia a farsi davvero dura con cinque punti da recuperare sull'Inter, ma nell'ottica di evitare scivolamenti oltre il quarto posto, non c'è di che lamentarsi. Il ventunesimo risultato utile consecutivo slabbra la vetta della classifica ma fornisce l'ennesima prova della solidità di questa squadra e soprattutto mette il Diavolo in condizioni vantaggiose con la Roma: in caso di arrivo finale a pari merito, i rossoneri hanno dalla loro parte il vantaggio negli scontri diretti. Non è un dettaglio".

ROMA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Abbiamo avuto - ha spiegato Allegri a Dazn - buoni primi 7/8 minuti fatti bene, con situazioni che potevamo fare meglio: poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato qualche palla verticale su cui loro sono molto bravi, arrivavano prima loro sulle seconde palle. È stato bravo Maignan che ci ha tenuto in piedi. Il secondo tempo è stato diverso: abbiamo fatto meglio la fase tecnica, loro sono calati. Veniamo via con un bel risultato, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante: guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di 4 punti. Loro hanno spinto molto, c'è sempre una squadra che spinge più e una meno: nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Contro un pressing come fanno loro devi giocare sui triangoli lunghi come abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Tre o quattro situazioni le abbiamo prese da palla in uscita nostra. Bisognava stare più ordinati e invece lasciavamo spesso Gabbia nell'uno contro uno. In vantaggio avevamo anche difeso bene ma poi come capita nel calcio, in un momento in cui sembrava andar tutto bene, prendiamo il rigore. Il primo tempo sì, abbiamo sbagliato quattro palle a destra. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, anche dopo l'1-0, in cui la sensazione era che fosse più facile per noi fare il 2-0 che subire l'1-1".