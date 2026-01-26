Dopo il City, Carrick batte anche l'Arsenal: 2-3 del Manchester Utd in casa dei Gunners
(ANSA) - LONDRA, 25 GEN - L'Arsenal, capolista della Premier League, è stato sconfitto 3-2 in casa dal Manchester United in una partita spettacolare, riducendo il suo vantaggio in vetta alla classifica a quattro punti sul Manchester City, secondo in classifica. I Gunners avevano perso solo due delle 26 partite (contro Liverpool e Aston Villa) in tutte le competizioni dall'inizio della stagione. Non perdevano in casa in campionato da maggio scorso, contro il Bournemouth (2-1). Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu e Matheus Cunha hanno segnato per la squadra sotto la guida del nuovo allenatore Michael Carrick. (ANSA).
