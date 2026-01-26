The Athletic - Mateta, il Nottingham offre 35 mln di sterline. Il Palace chiede di più
Secondo The Athletic, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta da 35 milioni di sterline per Jean-Philippe Mateta, ma il Crystal Palace è disposto a trattare solo a fronte di una proposta complessiva vicina ai 40 milioni e a condizione di trovare subito un sostituto.
I termini personali con l’attaccante francese non rappresentano un problema, tuttavia il Palace sta valutando diverse alternative in attacco, tra cui Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton, prima di aprire alla cessione. Mateta, 28 anni, è stato accostato anche ad Aston Villa, Milan e Juventus: i bianconeri però si sono sfilati ritenendo la valutazione troppo alta, considerata l’età del giocatore e il contratto in scadenza tra un anno e mezzo.
