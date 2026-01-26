Lazio, Sarri mal disposto a rinunciare a Romagnoli a campionato in corso

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Alessio Romagnoli non si muove. Il giocatore, corteggiato dall'Al Saad di Roberto Mancini e nonostante quello che sembrava a tutti gli effetti un saluto ai propri tifosi appena finita Lecce-Lazio, "rimarrà un giocatore biancoceleste". A chiarirlo è la Lazio stessa, in una nota ufficiale, ribadendo come "Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato.

Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all'interno del gruppo squadra", prosegue la nota. Parole, da parte del club, che seguono la linea del tecnico di Sarri, mal disposto a rinunciare al suo difensore considerato un elemento per la squadra al quale è impossibile rinunciare, soprattutto a gennaio. (ANSA).