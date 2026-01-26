Napoli, esami per Milinkovic Savic: per lui problema muscolare alla coscia sinistra
(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali al Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il numero 1 azzurro ha già intrapreso l'iter riabilitativo. È quanto si apprende dai canali ufficiali del Calcio Napoli. (ANSA).
