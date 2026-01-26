MN - L'ex nazionale algerino Oukidja: "Maignan in Arabia? Forse non se la sentiva, era giusto restare al Milan"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il portiere algerino Alexandre Oukidja tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Leggenda della Ligue 1, con il portiere algerino abbiamo parlato di Mike Maignan e del declino senza fine di Ismaël Bennacer, ex compagno in nazionale. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Maignan? L'allenatore dei portieri è fondamentale. Se hai un pessimo rapporto con quest'ultimo inevitabilmente poi questo influisce in maniera negativa sulla prestazione. Credo che se Mike abbia deciso di rimanere è perché non voleva 'destabilizzarsi' da questo punto di vista. Lui ha un grande rapporto con Allegri e Filippi ma non solo... in generale si trova a meraviglia con tutto lo staff rossonero. Non vedo motivi per cui sacrificare tutto questo cambiando aria. La gente deve capire che la stabilità per un giocatore è tutto. E poi lui e la sua famiglia stanno bene lì dove sono. E Mike ha dato priorità a questo. Lui poi è consapevole di avere appuntamenti importanti con la nazionale nei prossimi anni e non voleva correre rischi da questo punto di vista. Oggi si parla tanto di Arabia Saudita ma lui forse non se la sentiva. E per questo ha deciso di rimanere in un campionato molto competitivo e in un top club".