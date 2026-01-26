Camarda, il piano per il rientro: intervento a Milano, ma resta del Lecce

Secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro immediato di Francesco Camarda sarà ancora a Lecce. Dopo il pareggio contro la Lazio, il 17enne ha salutato affettuosamente Eusebio Di Francesco davanti alle telecamere, confermando il rapporto speciale tra i due, descritto dall’allenatore come “quasi padre-figlio”. Un legame rafforzato anche dal momento delicato che il giovane attaccante sta attraversando.

Camarda dovrà infatti operarsi alla spalla, un infortunio più serio del previsto. La sua intenzione è quella di intervenire subito per arrivare al meglio al prossimo ritiro estivo. Il Milan, proprietario del cartellino, avrebbe preferito riportarlo a Milanello per seguire direttamente il percorso di recupero, ma il Lecce ha spinto per mantenerlo all’interno del prestito.

Le ragioni sono sia tecniche sia economiche. Di Francesco continua a considerare Camarda una risorsa utile per il finale di stagione, nonostante l’arrivo di Cheddira. Inoltre, gli accordi prevedono un diritto di riscatto favorevole per il Lecce e una contro-opzione del Milan che garantirebbe ai salentini un ritorno economico vicino al milione di euro. Un quadro che rende complicata un’interruzione anticipata del prestito.

Salvo sorprese, Camarda tornerà dunque a Milano per sottoporsi all’operazione, ma resterà formalmente un giocatore del Lecce, con la possibilità di rientrare in campo in giallorosso prima della fine della stagione.