Pellegatti: "Il Milan in questo momento, qualitativamente, fa fatica"

Carlo Pellegatti, sul suo profilo IG, ha commentato così Roma-Milan: "Pensavo di vincerla dopo il gol di De Winter. La Roma era sotto shock, il Milan aveva iniziato bene, impegnando nella parata più difficile Svilar. Era un Milan differente dal solito piatto primo tempo. I secondi tempi del Milan hanno tante volte portato dei risultati e così è successo anche a Roma.

Poi però la squadra ha incominciato ad arretrare e con giocatori di qualità come quelli della Roma puoi sempre aspettarti la giocata, il tiro in porta, il gol, l'episodio negativo. Bisogna migliorare la prestazione, la qualità, la tecnica della squadra. Piatti, la Roma veniva avanti, sempre salvati da Maignan con un riflesso spettacolare.

Un errore rinnovare il contratto di Maignan solo di cinque anni, bisognava rinnovare di dieci. Rimane l'impressione di una squadra che in questo momento qualitativamente fa fatica, perché Leao è al 40%/50%, anche se si impegna. Si vede che non riesce a dribblare, è lontanissimo. Riesce ad arrivare in area al momento giusto, questa vlta no; effettua l'assist, stasera no.

Scendendo la qualità di Leao, non avendo più questo binario delle scorse stagioni, chiaro che un Milan piatto, tenuto ed esaltato dalla splendida prestazione di un immenso Modric. Modric e Maignan migliori in campo, ci sono altri che devono migliorare. Ricci troppi passaggi indietro, Saelemaekers non stava bene ed è stato anche beccato dal pubblico, lo stesso Rabiot alterno. Quando questi scendono di livello, poi la squadra fa fatica. Teniamoci o, secondo posto, vorrei vedere in quest'ultima parte un Milan divertire e dare spettacolo. Perché il Milan lo può fare".