Ambrosini: "Se non ci fosse il Milan il campionato sarebbe già chiuso"
Nel post-partita di Roma-Milan, Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano rossonero, ha parlato così a DAZN della squadra di Massimiliano Allegri che è seconda in classifica a -5 dalla capolista Inter: "Essere a 5 punti dall'Inter è una cosa grossa, è tanta roba per la rosa che ha il Milan. E' una posizione, è una conquista, bisogna rendere merito ad una squadra che sta tenendo vivo il campionato perchè se non ci fosse il Milan probabilmente il campionato sarebbe chiuso".
Questo il tabellino di Roma-Milan 1-1, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
ROMA-MILAN 1-1
Marcatori: 62' De Winter (M), 74' Pellegrini su rigore (R)
LE FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' st Athekame), Ricci (78' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como
Ammoniti: 50' Rabiot (M), 55' Athekame (M), 70' Modric (M), 74' Maignan (M)
Recupero: 1' 1T, 4' 2T
