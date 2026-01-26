Neres operato: la speranza di Conte è che possa tornare a giocare tra circa due mesi
(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - L'esterno del Napoli David Neres è stato operato a Londra stamattina. Lo annuncia lo stesso calciatore brasiliano sul suo profilo Istagram, postando una foto, insieme con la moglie, con la gamba sinistra ingessata dopo l'intervento. "Tutto è andato bene. Grazie a mia moglie che non ero da solo ma anche il mio medico e il fisioterapista". Neres è stato operato al tendine della caviglia sinistra al Wellington Hospital di Londra, dove si è già sottoposto a intervento chirurgico il centrocampista azzurro Gilmour. Ora inizia la lunga terapia per tornare ad allenarsi nella speranza di tornare a giocare tra circa due mesi. (ANSA).
