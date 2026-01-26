MN - L'ex portiere dell'Algeria Oukidja esalta Maignan: "Non sono sorpreso del rendimento di Mike"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il portiere algerino Alexandre Oukidja tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Leggenda della Ligue 1, con il portiere algerino abbiamo parlato di Mike Maignan e del declino senza fine di Ismaël Bennacer, ex compagno in nazionale. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Alexandre, per tanti in Francia il rinnovo imminente di Mike Maignan è una sorpresa. Lo è anche per te?

"No, io non sono affatto sorpreso. Ormai sono tanti anni che gioca nel Milan dove sta facendo grandi prestazioni. Ho visto che è anche il capitano della squadra e se ha deciso di prolungare è perché vuole continuare su questa scia positiva. E poi mica parliamo di un club qualsiasi ma del Milan, ovvero di un club che gli permette di lottare per le posizioni alte del campionato. Tante persone erano convinte che avrebbe cambiato aria in estate, convinte che non avrebbe firmato il rinnovo. Questa decisione è solo sua e significa che al Milan sta bene. Rimanendo a Milan ha la consapevolezza di poter continuare ad essere il numero uno della Francia. Il Milan poi resta sempre un grandissimo club".

LE PAROLE DI MIKE MAIGNAN POST ROMA-MILAN

"Siamo venuti qui per i 3 punti ma abbiamo trovato una squadra tosta e difficile: lo sapevamo, in casa loro. Abbiamo fatto gol nel secondo tempo ed è un peccato che non abbiamo chiuso per portarci a casa la partita. Rigore? Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic..."