Cuomo: “Tutti parlano di prestazione insufficiente, però poi leggo di rammarico per il pari. Quindi non esiste il giocare bene o male…”

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews su Roma-Milan: “Il commento più comune che ho letto e sentito su Roma-Milan è legato alla prestazione giudicata insufficiente. Però poi sento e leggo anche che il pareggio lascia addirittura il rammarico per non aver vinto la partita. Questi due pensieri insieme mi dicono una cosa: che non esiste il giocare bene o giocare male, ma esiste la strategia e il metodo efficace. Se il piano-partita per la vittoria non è andato a buon fine solo per colpa di un episodio, allora significa che il piano-partita l’hai azzeccato e il metodo e la strategia adottati erano i più efficaci per la serata di ieri e tutte le sue insidie dentro e fuori dal campo”.

ROMA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Abbiamo avuto - ha spiegato Allegri a Dazn - buoni primi 7/8 minuti fatti bene, con situazioni che potevamo fare meglio: poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato qualche palla verticale su cui loro sono molto bravi, arrivavano prima loro sulle seconde palle. È stato bravo Maignan che ci ha tenuto in piedi. Il secondo tempo è stato diverso: abbiamo fatto meglio la fase tecnica, loro sono calati. Veniamo via con un bel risultato, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante: guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di 4 punti. Loro hanno spinto molto, c'è sempre una squadra che spinge più e una meno: nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Contro un pressing come fanno loro devi giocare sui triangoli lunghi come abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Tre o quattro situazioni le abbiamo prese da palla in uscita nostra. Bisognava stare più ordinati e invece lasciavamo spesso Gabbia nell'uno contro uno. In vantaggio avevamo anche difeso bene ma poi come capita nel calcio, in un momento in cui sembrava andar tutto bene, prendiamo il rigore. Il primo tempo sì, abbiamo sbagliato quattro palle a destra. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, anche dopo l'1-0, in cui la sensazione era che fosse più facile per noi fare il 2-0 che subire l'1-1".