Sabatini: "Il Milan è un'altra squadra con Fullkrug in campo"

Sandro Sabatini, su suo profilo Instagram, ha commentato così Roma-Milan: "1-1 tra Roma e Milan. Per Gasperini c'è la soddisfazione relativa di aver centrato il primo risultato positivo in uno scontro diretto, ma anche la grande amarezza per aver dominato nel primo tempo senza trovare un gol che avrebbe indirizzato diversa una partita che il Milan era addirittura riuscito a portare dalla sua parte grazie all'angolo di De Winter nel secondo tempo.

Poi c'è stato il pareggio su rigore per un fallo di mano di Bartesaghi, ingenuo e involontario, ma comunque evidente e così è finita un sorriso per la Roma? Non credo proprio. Uno per il Milan? Sì, quello dello scampato pericolo. Ma soprattutto un sorriso per l'Inter che allunga in classifica e anche per la Juventus che accorcia per un posto in Champions.

Cosa rimane di questo Roma-Milan? La Roma ha giocato un primo tempo super, non si sa fino a che punto agevolato dall'atteggiamento rinunciatario del Milan. Mentre nel secondo tempo si è vista una partita più equilibrata anche se a proposito di equilibrio, alla resa nei 90', è evidente che il risultato sta stretto alla Roma. In questo contesto, da segnalare la prestazione positiva di Malen, che pure non ha trovato il gol. Nel Milan si è vista ben altra squadra quando Fullkrug ha fatto il riferimento in avanti, negli ultimi minuti. La domanda è: non sarebbe il caso per Allegri di inserire subito il tedesco anziché affidarsi alle promesse evanescenti di Nkunku e Leao?"