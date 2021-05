Trevisani su Pioli: "Ha sempre dato un'idea di gioco concreta e ben visibile"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato di Pioli e del suo lavoro. Queste le sue parole: "Pioli lo avrei confermato anche se non fosse arrivato in Champions. Post lockdown ha giocato una settantina di partite sempre con un'idea di gioco concreta e ben visibile. Ho visto giocatori migliorare e resistere alle difficoltà come quelle di ieri, vincendo a Bergamo senza Ibrahimovic e Rebic. Il Milan ha meritato questa qualificazione sopratutto analizzando la rosa e il recente passato. Il Milan si è risollevato in maniera straordinaria. La qualificazione Champions del Milan non è in discussione"