Trevisani sul Milan: "Contrario ai quattro attaccanti tutti insieme. Gimenez? Il gol che fa è da centravanti spettacolare, è il 9 che mancava ai rossoneri"

vedi letture

Riccardo Trevisani ha parlato così a Pressing del Milan che è reduce dalla vittoria in campionato in casa dell'Empoli: "Io sono contrario ai quattro attaccanti tutti insieme, come lo ero quando Fonseca mise Leao, Pulisic, Abraham e Morata. Sul lungo periodo è uno schieramento che non può reggere".

Sull'intervento di Cacace su Walker: "L'AIA dice che manca intensità, quindi per loro era rosso solo se gli avesse spaccato la caviglia. La cosa interessante, al di là della questione da rosso o da giallo, è che Pairetto, che era lì a cinque metri, è riuscito a non tirare fuori nemmeno un cartellino. E' un episodio chiarissimo".

Su Gimenez: "Il gol che fa è da centravanti spettacolare. E' il 9 che mancava al Milan, erano 20 anni che i rossoneri non aveva un attaccante così. Giroud ha fatto bene al Milan, ma è arrivato a fine carriera. Gimenez è giovane, può fare 10 anni al Milan e segnare 200 gol. E' un giocatore fortissimo".