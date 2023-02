Trevisani sul Milan: "Oggi c’è una formazione in campo in cui la palla non può girare. Centrocampo senza qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha commentato così la sconfitta del Milan nel derby: "Oggi c’è una formazione in campo in cui la palla non può girare, non c’è nessuno che possa far girare questo pallone, né che abbia pure dei guizzi. Il centrocampo del Milan, tolto Tonali, era un centrocampo senza qualità, con Theo che corre solo palla al piede, Giroud che in questo momento non va neanche a spinta e con origi".