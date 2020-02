Trevisani: "Un capolavoro le cessioni di Piatek e Suso, il Milan aveva bisogno di cederli"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulle cessioni di Piatek e Suso: "Un capolavoro, il Milan aveva bisogno di cederli, non ci ha rimesso soldi. Non credo che la carriera di Suso e Piatel possa essere diversa, Suso è un giocatore buono ma non giocherà mai nel Barcellona. Piatek potrà fare dei gol, gli basterà non avere la 9 del Milan addosso".