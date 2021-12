Troppi infortuni in A. CorSport: "Avete rotto il calcio: già 237 in infermeria"

"Troppi infortuni. Avete rotto il calcio: già 237 in infermeria" scrive il Corriere dello Sport. Nuovi ko nel corso dell'ultima giornata di campionato: da Kjaer del Milan a Koulibaly del Napoli, passando Arnautovic del Bologna ed El Shaarawy della Roma. Si gioca troppo, ci si allena poco e male. Come rivelato da uno studio condotto dal quotidiano, in Serie A sono stati 237 giocatori infortunati nei primi quattro mesi della stagione: i club hanno pagato il depauperamento degli organici con un dato aggregato di 1053 partite saltate.