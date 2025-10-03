Tuchel chiama ancora Loftus-Cheek: il rossonero convocato dall'Inghilterra

Dopo essere tornato tra i convocati dell'Inghilterra nella prima pausa per le Nazionali di questa stagione, Ruben Loftus-Cheek ci ha preso gusto ed è stato chiamato anche in occasione di questa seconda sosta stagionale. Il CT Thomas Tuchel, che lo ha avuto come giocatore ai tempi del Chelsea, ha inserito il centrocampista rossonero un'altra volta nelle lista dei giocatori che faranno parte della squadra inglese per i prossimi due impegni di Qualificazione al Mondiale 2026.

Giovedì 9 ottobre derby britannico a in casa contro il Galles, mentre martedì 14 ottobre i Tre Leoni sono attesi dalla trasferta sul campo della Lettonia. Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: D. Henderson, Pickford, Trafford

DIFENSORI: Burn, Guehi, James, Konsa, Lewis-Skelly, Quansah, Spence, Stones

CENTROCAMPISTI: Anderson, Gibbs-White, J.Henderson, Loftus-Cheek, Rice, Rogers

ATTACCANTI: Bowen, Eze, Gordon, Kane, Rashford, Saka, Watkins