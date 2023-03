Turci: "Maignan leader assoluto, capisco perché il Milan sia andato in difficoltà quando è venuto meno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A Radio 1station è intervenuto Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan: "Maignan è un leader assoluto per interpretazione del ruolo. E' stato il miglior portiere della scorsa stagione, quindi parliamo già di un campione e c'è poco da aggiungere. Capisco perché il Milan sia andato in difficoltà quando è venuto meno. Maignan è molto di più di un semplice portiere.