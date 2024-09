Turnover con il Lecce? In mezzo al campo può giocare Musah

Si avvicina di già la nuova giornata di campionato per il Milan. Dopo l'esaltante vittoria in extremis contro l'Inter nel derby, i rossoneri tornano in campo venerdì sera a San Siro contro il Lecce, in occasione della sesta giornata di Serie A. La gara è fissata per le ore 20.45 e gli uomini di Fonseca sono chiamati a rispondere presente e dare continuità alla bella vittoria e prestazione di domenica sera. L'occhio però sarà anche già rivolto agli impegni successivi: martedì trasferta a Leverkusen in Champions e il weeekend successivo si va a Firenze prima della sosta.

Proprio per queste ragioni, e anche perché con Liverpool e Inter hanno giocato sempre un po' gli stessi, è possibile che Fonseca faccia un po' di turnover. Considerando che ora Gabbia è ritenuto un titolare al pari di Tomori e Pavlovic, è attesa rotazione in difesa. Anche a centrocampo però potrebbero esserci dei cambi: in particolare è Yunus Musah a candidarsi per una maglia da titolare. L'americano è rimasto in panchina in entrambe le ultime due gare e potrebbe concedere un turno di riposo a Fofana o Reijnders.