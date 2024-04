Turpin incubo del Milan: cinque gare senza vittoria con il francese

Il Milan ha perso 1-0 contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League, giocando una brutta partita e complicandosi la strada verso le semifinali della competizione. A margine della sfida c'è una statistica infausta che riguarda i rossoneri e l'arbitro francese Turpin. Non si tratta delle scelte discutibili nel corso della partita - che comunque non giustificano la prestazione deludentissima del Milan - ma del bilancio dei precedenti. Con la partita contro la Roma arriva il quinto incrocio con Turpin senza vittorie per il Diavolo. Un record molto negativo per i rossoneri che con il transalpino hanno ottenuto due pareggi e tre sconfitte.

Andando in ordine cronologico, il primo incrocio è stato in occasione degli ottavi di Europa League 2017/2018 quando il Milan perse contro l'Arsenal 2-0 a San Siro. Quindi la sfida con il Porto, sempre a San Siro, nella Champions 21/22, terminata con il risultato di 1-1. I precedenti più recenti sono della scorsa stagione: lo 0-0 a Londra contro il Tottenham che ha garantito al Milan il passaggio ai quarti di finale di Champions e l'infausta semifinale di ritorno contro l'Inter persa per 1-0. Ieri si è aggiunta la vittoria della Roma a San Siro per 1-0.