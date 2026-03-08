Tutto esaurito a San Siro per il derby: sarà un incasso da record

Per il derby di questa sera San Siro sarà sold-out. Ma il tutto esaurito di oggi entrerà nella storia della Serie A, visto che l'incasso sarà il più alto nella storia del calcio italiano, battendo così il record di quello di andata. Alla Scala del Calcio per questo Milan-Inter sono attesi 75.500 spettatori, mentre nelle casse rossonere entreranno tra gli 8,7 e i 9 milioni di euro. Riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport che anche tutte le aree hospitality saranno piede, con circa 5 mila persone al loro interno.

Saranno invece quasi 100 i paesi che saranno rappresentanti da coloro che hanno acquistato il biglietto d'ingresso, e 220 i giornalisti accreditai. A boroso campo cinqua fotografi e 25 social media manager. In più, questo derby della Madonnina sarà visibile su Internet o in TV in oltre 200 nazioni.