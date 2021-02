Tuttosport: "501 volte Ibra: Milan al comando! Nuovo sorpasso sull'Inter: +2"

"501 volte Ibra: Milan al comando! Nuovo sorpasso sull'Inter: +2", titola stamane Tuttosport. Una dimostrazione di forza, oltre che di autorevolezza. Il Milan travolge il Crotone grazie alle doppiette di Ibrahimovic e Rebic e va subito a controsorpassare l'Inter, in testa per quasi un giorno intero. Nel sottile gioco psicologico di rivalità tra le squadre milanesi, al momento nessuna cede di un millimetro. Ma non potrà andare avanti a lungo questo viaggio particolare, perché tra due settimane è previsto il derby e lì si che la sfida sarà decisiva, non più a distanza, ma diretta.

E' stato ancora Ibrahimovic a dare il colpo di grazia. Per lui la sesta doppietta stagionale: raggiunto CR7 per numero di doppiette in campionato, ma il portoghese ha sei partite in più, raggiunto Lukaku a quota 14 in classifica marcatori e raggiunta quota 501 con le squadre di club.