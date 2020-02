Tuttosport: "A San Siro un derby da Oscar"

"A San Siro un derby da Oscar": titola così stamattina Tuttosport in vista del derby tra Inter e Milan. Il quotidiano torinese, ispirandosi alla notte deli Oscar del cinema in programma sempre domenica, riporta le varie sfide che ci saranno in campo domenica sera: Handanovic vs Donnarumma (migliori effetti speciali), Brozovic vs Bennacer (miglior montaggio), Sanchez vs Hernandez (miglior trucco), Conte vs Pioli (miglior regista), Vecino vs Kessie (miglior attore non protagonista) e Lukaku vs Ibrahimovic (miglior attore).