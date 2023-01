Tuttosport - Cardinale è stato chiaro: il budget vale per le due sessioni di mercato

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la questione delle relazioni tra la proprietà, impersonata da Cardinale, e l'area tecnica, capeggiata da Maldini e Massara. Le tensioni per l'extrabudget non concesso per l'affare Zaniolo hanno fatto tornare la discussione al centro delle chiacchiere. Quello che specifica il quotidiano piemontese oggi, però, è che nella visione di Cardinale il budget messo a disposizione a inizio anno all'area tecnica è valido per tutta la stagione sportiva: in altre parole Maldini e Massara devono farsi bastare sia per l'estate che per l'inverno ciò che gli viene affidato a inizio anno. Per questo motivo non c'è stata un'ulteriore iniezione di budget da parte di Cardinale.