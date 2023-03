Tuttosport e le parole di CDK: "Certo che sono deluso!"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina le parole di Charles De Ketelaere : "Certo che sono deluso!". ll giovane rossonero, dal ritiro del Belgio, ha commentato così le sue difficoltà al Milan: "Un giudizio sui primi mesi al Milan? Deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano queste le mie aspettative - le parole del giocatore a Het Laatste Nieuws -. Dopo un'ottima stagione con il Bruges e il trasferimento in rossonero, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato finora. Sto faticando per l'ambiente, il calcio di livello superiore, tante altre cose, la vita fuori dal campo. Giudico le mie prestazioni in una maniera diversa dalle persone o dalla stampa.

Cerco di guardare più il lato tecnico, provando a migliorare di partita in partita. Mi pesa non aver segnato, ma non mi lascerò mai trascinare dalle critiche, come non mi monterò la testa se un giorno si capovolgesse la situazione in positivo. Vorrei dimostrare che ho fame, che vivo per il calcio e per le buone prestazioni. Non voglio che diventi un problema. Se dovessi credere ai media, sembrerebbe che ogni giorno arrivi a Milanello piangendo".