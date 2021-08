Tuttosport - Ibra indiavolato: "Torno presto"

È un "Ibra indiavolato", titola il quotidiano Tuttosport. "Dopo l’operazione di pulizia al ginocchio a giugno - scrive il quotidiano - Zlatan si è sottoposto a un duro lavoro di recupero che adesso sta finalmente arrivando all’epilogo". Ieri l'attaccante "ha voluto comunicare a tutti via social che ormai è sulla strada della guarigione. C’è grande attesa per vedere lo svedese in coppia con il nuovo acquisto Giroud".