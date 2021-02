È scontro fra titani a San Siro. Milan e Inter si sfideranno per il derby della Madonnina. Alle ore 15 rossoneri e nerazzurri si giocheranno, oltre al primato cittadino, anche la vetta della classifica. Occhi puntati, ovviamente, sugli assi in attacco: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. A loro è dedicato un titolo di Tuttosport: "Ibra-Lukaku atto III, vale lo scudetto". I due - si legge - per la prima volta di fronte a meno di un mese dalla rissa in Coppa Italia.