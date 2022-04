Tuttosport - Ieri Ibrahimovic e Rebic a parte. Si valuta giorno per giorno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'emergenza in attacco per Pioli non riguarda solo i pochi gol segnati ma anche la mancanza di personale. Sia Zlatan Ibrahimovic che Ante Rebic, infatti, non sono ancora al 100% della condizione fisica. Entrambi i calciatori ieri si sono allenati a parte e verranno valutati giorno per giorno dallo staff medico rossonero in vista della partita contro la Lazio. Chiaramente, anche se riuscissero a presentarsi all'Olimpico, sia Ibra che Rebic saranno utilizzzati a partita in corso.