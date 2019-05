Tuttosport - Il Milan e la maledizione degli ex

Gattuso a parte (Rino ha ottenuto il miglior punteggio in campionato dalla stagione 2012-13), gli ex Milan che sono tornati in rossonero da allenatori non hanno avuto vita lunga. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla questione. Dissidi interni con parte dello spogliatoio e della dirigenza - si legge - costarono la panchina a Seedorf, mentre Pippo Inzaghi concluse la sua avventura da tecnico milanista con un decimo posto in A e il conseguente esonero. Troppo corto, invece, l’interregno di Brocchi nel post Mihajlovic. Anche Giunti, arrivato a stagione in corso alla guida della Primavera, non può essere valutato positivamente, vista la retrocessione della squadra in campionato. Infine, Abbiati, che era stato chiamato per svolgere il ruolo di club manager, decise di lasciare l’incarico al termine della stagione 2017-18.