Tuttosport - Il Milan sogna Mahrez, guadagna poco più di 6 milioni

Il probabile arrivo del fondo arabo a Milano sponda rossonera, fa sognare i tifosi del Milan soprattutto per quanto riguarda il mercato. Nell'edizione uscita in edicola questa mattina, Tuttosport riferisce un nome molto appetitoso che è uscito negli ultimi giorni: quello di Riyad Mahrez. L'algerino del Manchester City è, per il momento un sogno, ma sarebbe l'acquisto ideale per Alardhi che vuole entrare in scena con i fuochi d'artificio. Il calciatore, compagno di nazionale di Bennacer, ha ancora un anno di contratto e attualmente percepisce un salario che supera di poco i 6 milioni.