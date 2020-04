Tuttosport: "Le incertezze del Milan e la lunga attesa di Pioli"

Il quotidiano Tuttosport si sofferma a pagina 25 sul futuro di Pioli. Il tecnico rossonero - si legge - sta pagando l’incertezza del Milan, oltre a quella legata al momento che stiamo attraversando. Innanzitutto è "sospeso" per via di questo calcio che non si gioca. Ma non solo: Pioli è sospeso anche perché vorrebbe sapere se Rangnick arriverà e, nel caso, con quale ruolo. Il mister, infine, è sospeso perché anche Ibrahimovic lo è. In poche settimane è riuscito a costruire con lo svedese un rapporto di reciproca stima e fiducia, ma il futuro è incerto per entrambi. Zlatan non sa ancora cosa fare e solo il Milan potrebbe convincerlo a giocare ancora un’altra stagione. Pioli aspetta e sa che con il rinnovo di Ibra, anche lui avrebbe qualche chance in più di rimanere.