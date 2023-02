Tuttosport - Milan, Bennacer e Tomori puntano il Tottenham

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oltre al recupero di Ibrahimovic, sono arrivate ieri altre buone notizie per Stefano Pioli: come riporta Tuttosport, infatti, Ismael Bennacer e Fikayo Tomori si sono sottoposti ad alcuni esami di controllo che hanno evidenziato un buonissimo stato di guarigione con entrambi i giocatori che puntano a tornare a disposizione per il match di martedì contro il Tottenham.