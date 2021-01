Se Mandzukic arriverà in rossonero, Pioli potrà contare su una potenza di fuoco in attacco invidiabile. Il quotidiano Tuttosport non ha dubbi: con la punta croata il Milan avrebbe un reparto offensivo ancora più devastante. Senza considerare i giovani Maldini e Colombo, sarebbero dieci i giocatori che Pioli potrebbe ruotare in avanti.