Mentre Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare a parte a causa dell'infiammazione al tendine d'Achille, arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Mateo Gabbia e di Marko Lazetic: come riporta questa mattina Tuttosport, i due giocatori rossoneri sono infatti prossimi al ritorno in gruppo.