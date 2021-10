Tuttosport - Milan, niente nazionale per Ibra: il ct svedese non sembra abbia preso bene questa decisione

Zlatan Ibrahimovic sta meglio, ma non è ancora in grado di scendere in campo e dunque non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di domenica contro l'Atalanta. Lo svedese non risponderà poi nemmeno alla convocazione della Svezia: come riporta Tuttosport, nelle scorse ore gli staff medici delle due squadre si sono sentiti e si è deciso insieme che Ibra non risponderà alla chiamata del ct Andersson, il quale pare non abbia preso bene questa decisione.