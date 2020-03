Tuttosport - Milan-Rangnick: è il periodo delle smentite, ma...

Il Milan ha smentito più volte negli ultimi giorni l'arrivo di Ralf Rangnick per la prossima stagione e ieri è arrivata anche la smentita dell'agente del tedesco: "Gazidis e Rangnick si conoscono da tanti anni e spesso si confrontano, ma al momento non è prevista una collaborazione. Oggi ci sono problemi più importanti da affrontare". Come riporta Tuttosport, non è un mistero che l'ex Lipsia piaccia parecchio a Gazidis, ma questo non è ancora il momento delle conferme.