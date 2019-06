Il futuro di Donnarumma potrebbe essere a Parigi, ma è chiaro che se l’affare con il Psg non dovesse andare in porto e Gigio dovesse quindi rimanere al Milan, i dirigenti rossoneri dovrebbero mettersi a trattare il rinnovo con il suo agente, Mino Raiola. Altrimenti - sottolinea Tuttosport - il rischio, con il contratto in scadenza nel 2021, è di perderlo per pochi milioni.