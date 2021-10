Tuttosport - Milan, soddisfazione per i conti del club: dimezzato il rosso

Oggi pomeriggio, durante l’assemblea degli azionisti, verrà alzato il sipario sull’esercizio di bilancio 2020-21 del Milan. Come riporta Tuttosport, che si avvale delle poche informazioni filtrate finora, c’è soddisfazione per i conti del club che hanno fatto segnare un passivo del bilancio consolidato pari a -96,4 milioni, con un taglio di quasi 100 milioni rispetto a quello della stagione precedente. Il cammino verso l’autosostentamento è ancora lungo, ma la strada intrapresa è quella giusta. Il Milan non ha debiti né obbligazioni nei confronti di proprietà o soci, e nell’anno in cui il Covid ha penalizzato pesantemente il sistema calcio, la società rossonera è riuscita ad avere un incremento importante della produzione.