Tuttosport - Milan, tre nomi che testimoniano quanto sia solido e serio il fondo Investcorp

L'edizione odierna di Tuttosport riporta tre nomi che testimoniano quanto sia serio e solido l'impegno di Investcorp che è in trattativa con Elliott per acquistare il Milan per 1,1 miliardi di dollari: si tratta di Waleed Ahmed Salem Al Mokarrab Al Muhairi, vice amministratore delegato del fondo Mubadala che supporta Investcorp, di Abdulramhan Bin Saud Al-Thani, ministro del Qatar e direttore di Q National Bank e di Hisham Saelh Ahmed Al Sale, General Manager di Premier Group W.L.L. che si occupa degli investimenti privati del Re del Bahrain, Hamad bin-Isa Al-Khalifa. Queste tre persone hanno assunto la carica di “Non indipendent directors” e stati aggiunti al Board of Directors di Investcorp. In pratica, si tratta di uomini di estrema fiducia del sovrano del Bahrain che fa capire molto bene quanto sia importante il fondo che vuole acquistare il club di via Aldo Rossi.