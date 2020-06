Tuttosport: "Missione Europa con i gol di Rebic"

Questo il titolo di stamattina di Tuttosport sul Milan: "Missione Europa con i gol di Rebic". I rossoneri sono stati sorpassati in classifica dal Verona e quindi al momento sono fuori dall'Europa League. Ragiungere l'obiettivo europeo non sarà facile e per questo il Diavolo non potrà fare passi falsi questa sera contro il Lecce: senza Ibrahimovic, Pioli punterà tutto su Rebic che deve farsi perdonare per l'espulsione in Coppa Italia contro la Juventus.