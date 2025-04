Tuttosport: "Nuovo assetto con tre centrali: Conceiçao al test dei maestri"

"Nuovo assetto con tre centrali: Conceiçao al test dei maestri": titola così questa mattina Tuttosprot sul Milan che domani sera contro l'Atalanta a San Siro scenderà di nuovo in campo con il 3-4-3, modulo che ha dato ottime risposte una settimana fa nella vittoria per 4-0 in casa dell'Udinese.

Una gara ovviamente non può bastare per dare un giudizio definitivo sulla difesa a tre del Diavolo, servono test più impegnativi come i due che attendono ora i rossoneri, ovvero quelli contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Simone Inzaghi, due squadre che da anni giocano con questo sistema di gioco.